LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA: Michela Moioli profeta in patria! Sommariva quarto, Visintin ottavo (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.23 Una bellissima serata per i colori italiani: Michela Moioli ha ottenuto un successo splendido prima di andare alle Olimpiadi Invernali come portabandiera e nel maschile ci siamo disimpegnati alla grande con l’ottima quarta posizione di Lorenzo Sommariva e l’ottava per Omar Visintin al rientro. 20.21 Rimbalzo al primo dosso per Sommariva che è rimasto subito attardato: l’azzurro è quarto. Vittoria per Noerl che la spunta per pochissimo su Haemmerle! Terzo e sul podio Bolton. 20.19 E’ tempo di finale al maschile: Lorenzo Sommariva affronta la leggenda Alessandro Haemmerle, l’australiano Cameron Bolton e il leader di Coppa del Mondo Martin Noerl. 20.17 ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 Una bellissima serata per i colori italiani:ha ottenuto un successo splendido prima di andare alle Olimpiadi Invernali come portabandiera e nel maschile ci siamo disimpegnati alla grande con l’ottima quarta posizione di Lorenzoe l’ottava per Omaral rientro. 20.21 Rimbalzo al primo dosso perche è rimasto subito attardato: l’azzurro è. Vittoria per Noerl che la spunta per pochissimo su Haemmerle! Terzo e sul podio Bolton. 20.19 E’ tempo di finale al maschile: Lorenzoaffronta la leggenda Alessandro Haemmerle, l’australiano Cameron Bolton e il leader didelMartin Noerl. 20.17 ...

