LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA: Michela Moioli in finale! Sommariva e Visintin a caccia della big final (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Arriva anche il warning per Visintin che alla prossima mossa antisportiva verrà squalificato. L’azzurro si giocherà le posizioni dalla quinta all’ottava. 20.00 ERRORE PER Visintin! L’azzurro stava arrivando a tutta velocità da dietro e rischia di cappottare Haemmerle e Bolton. L’azzurro si ferma completamente e giunge quarto. In finale ci vanno Haemmerle e Bolton. 19.59 Seconda semifinale con al via Omar Visintin, Alessandro Haemmerle, Cameron Bolton e Ken Vuagnoux. 19.58 Sommariva IN finale!! Non basta il tuffo alla disperata di Pickl, l’azzurro si giocherà le prime quattro posizioni! 19.57 Rimonta di Sommariva ed è fotofinish con Pickl! Noerl è già in ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Arriva anche il warning perche alla prossima mossa antisportiva verrà squalificato. L’azzurro si giocherà le posizioni dalla quinta all’ottava. 20.00 ERRORE PER! L’azzurro stava arrivando a tutta velocità da dietro e rischia di cappottare Haemmerle e Bolton. L’azzurro si ferma completamente e giunge quarto. Ine ci vanno Haemmerle e Bolton. 19.59 Seconda semie con al via Omar, Alessandro Haemmerle, Cameron Bolton e Ken Vuagnoux. 19.58IN! Non basta il tuffo alla disperata di Pickl, l’azzurro si giocherà le prime quattro posizioni! 19.57 Rimonta died è fotofinish con Pickl! Noerl è già in ...

