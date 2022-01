LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mortara al comando su Di Grassi, De Vries prova a rimontare (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 De Vries prova a riprendere il controllo della corsa! L’olandese è nettamente il più veloce con Attack Mode e come da pronostico attacca la Top3. 18.32 Mortara continua a mantenere il comando delle operazioni su Di Grassi. Frinjs è terzo su De Vries che ora ha l’Attack Mode. Vediamo se il campione del mondo befferà gli altri. 18.30 Mortara è tallonato da Di Grassi in questo momento. I due hanno un discreto margine su De Vries che non ha ancora azionato l’Attack Mode. 18.28 Lotterer infila Frinjs e si porta in quarta piazza alle spalle di De Vries che non ha ancora utilizzato il secondo Attack Mode! Attenzione alla gestione di gara di ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Dea riprendere il controllo della corsa! L’olandese è nettamente il più veloce con Attack Mode e come da pronostico attacca la Top3. 18.32continua a mantenere ildelle operazioni su Di. Frinjs è terzo su Deche ora ha l’Attack Mode. Vediamo se il campione del mondo befferà gli altri. 18.30è tallonato da Diin questo momento. I due hanno un discreto margine su Deche non ha ancora azionato l’Attack Mode. 18.28 Lotterer infila Frinjs e si porta in quarta piazza alle spalle di Deche non ha ancora utilizzato il secondo Attack Mode! Attenzione alla gestione di gara di ...

