La scuola delle mogli, in onda su Rai 5 (Di sabato 29 gennaio 2022) Opera del 1662, La scuola delle mogli andrà in onda nel sabato pomeriggio di Rai 5. Viene proposta la versione andata in scenza presso il Teatro Stabile di Genova. La regia dello spettacolo è di Marco Sciaccaluga. Il cast Nel cast vedremo Eros Pagni nel ruolo di Arnolfo, Alice Arcuri nel ruolo di Agnese, Roberto Serpi nel ruolo di Orazio. Alain è Roberto Alinghieri, Giorgina è Mariangeles Torres, Crisaldo è Federico Vanni. Infine, Marco Avogadro nei panni di Enrico, Massimo Cagnina nei pann di Oronte, Pier Luigi Pasino è un notaio. La trama il protagonista della storia è il misogino Arnolfo che mostra la sua grande sfiducia nelle donne in un modo perverso e feroce. In un momento di sconforto racconta all0amico Crisaldo che 14 anni prima approfittando della miseria di una madre, ha preso una bambina di quattro anni, ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Opera del 1662, Laandrà innel sabato pomeriggio di Rai 5. Viene proposta la versione andata in scenza presso il Teatro Stabile di Genova. La regia dello spettacolo è di Marco Sciaccaluga. Il cast Nel cast vedremo Eros Pagni nel ruolo di Arnolfo, Alice Arcuri nel ruolo di Agnese, Roberto Serpi nel ruolo di Orazio. Alain è Roberto Alinghieri, Giorgina è Mariangeles Torres, Crisaldo è Federico Vanni. Infine, Marco Avogadro nei panni di Enrico, Massimo Cagnina nei pann di Oronte, Pier Luigi Pasino è un notaio. La trama il protagonista della storia è il misogino Arnolfo che mostra la sua grande sfiducia nelle donne in un modo perverso e feroce. In un momento di sconforto racconta all0amico Crisaldo che 14 anni prima approfittando della miseria di una madre, ha preso una bambina di quattro anni, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - marattin : Quando c’erano mezzi di informazione meno invasivi, il dibattito era più filtrato. Ora - con Tv 24h, social ecc - l… - _Nico_Piro_ : Tutta colpa di Conte, Azzolina, delle primule di Arcuri, dei banchi a rotelle...ah no? Scusate, non avevo visto che… - guiodic : RT @corzunino: Ci sono, finalmente, i dati del ministero dell'Istruzione sui contagi a scuola: per una classe su tre è stata attivata la Di… - G__Vismara : RT @corzunino: Ci sono, finalmente, i dati del ministero dell'Istruzione sui contagi a scuola: per una classe su tre è stata attivata la Di… -