La proclamazione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Montecitorio : Il Parlamento in seduta comune ha eletto oggi Sergio #Mattarella Presidente della Repubblica italiana. Qui, al ter… - cska2 : RT @SkyTG24: Il neo rieletto #presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha tenuto un discorso al Quirinale subito dopo la comunicazion… - SkyTG24 : Il neo rieletto #presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha tenuto un discorso al Quirinale subito dopo la c… - VincentDavide : RT @Montecitorio: Il Parlamento in seduta comune ha eletto oggi Sergio #Mattarella Presidente della Repubblica italiana. Qui, al termine d… - gsartecucina : RT @Montecitorio: Il Parlamento in seduta comune ha eletto oggi Sergio #Mattarella Presidente della Repubblica italiana. Qui, al termine d… -