La nipote di Elisabetta Franchi | “Tomaso Trussardi non lo conosco nemmeno così bene”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 gennaio 2022) Passano i giorni e la cronaca rosa si riempie di dettagli che riguardano la separazione trae Michelle Hunziker. Il gossip ha tirato in ballo lae assistente di. Lei dopo avere smentito l’assurdo pettegolezzo che la voleva nuova fiamma dell’imprenditore, ha chiarito rispondendo alle domande di Fanpage. Naomi Michelini ha confermato che si tratta di una fake news, che non solo non c’è alcun legame tra lei ema che poi lui non lo conosce. Quindi un’intesa davvero limitata a un po’ di ore trascorse a Cortina in compagnia di altre persone. Lo stessonell’intervista al Corriere della sera ha ribadito che non c’è stato alcun ...