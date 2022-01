Juventus, perché il centrocampista non arriva? E’ tutta colpa sua (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juventus non può fare ulteriori investimenti se prima non cede; andiamo a scoprire chi sta bloccando il mercato bianconero. tutta colpa di Morata; potrebbe essere questo il titolo degli ultimi giorni di mercato bianconeri. Allegri ha chiesto l’ultimo sforzo alla società ma, prima di poter acquistare, serve cedere e l’attaccante spagnolo non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Getty ImagesLa Juventus, dopo l’arrivo di Vlahovic, vuole sistemare anche il centrocampo con un elemento che possa dare più qualità al gioco bianconero. Allegri spera di essere accontentato anche se, per portare a Torino un nuovo innesto, serve prima cedere. Giorgia Rossi, scollatura da infarto: la giornalista incanta i fan così La società bianconera, da questo punto di vista, non si aspettava tutta questa resistenza da ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Lanon può fare ulteriori investimenti se prima non cede; andiamo a scoprire chi sta bloccando il mercato bianconero.di Morata; potrebbe essere questo il titolo degli ultimi giorni di mercato bianconeri. Allegri ha chiesto l’ultimo sforzo alla società ma, prima di poter acquistare, serve cedere e l’attaccante spagnolo non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Getty ImagesLa, dopo l’arrivo di Vlahovic, vuole sistemare anche il centrocampo con un elemento che possa dare più qualità al gioco bianconero. Allegri spera di essere accontentato anche se, per portare a Torino un nuovo innesto, serve prima cedere. Giorgia Rossi, scollatura da infarto: la giornalista incanta i fan così La società bianconera, da questo punto di vista, non si aspettavaquesta resistenza da ...

