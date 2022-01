Jesi, bimbo di 8 anni accusato di “bullismo” resta in classe da solo: i genitori dei compagni non mandano i figli a scuola per protesta (Di sabato 29 gennaio 2022) Una classe intera per due giorni a casa, con un solo bambino lasciato in aula a seguire le lezioni. E non c’entrano le quarantene dovute al Covid. È quanto accaduto nella scuola elementare Collodi di Jesi in provincia di Ancona. Il motivo? Una protesta decisa da genitori degli alunni contro i mancati provvedimenti verso l’unico studente rimasto in classe, accusato di atti di bullismo, insulti, spintoni. A riportare la notizia il Messaggero. Lo “sciopero” di alunni e genitori è iniziato giovedì, coinvolgendo 14 studenti. Stando ai racconti dei bambini coinvolti, gli atti di bullismo vanno avanti da anni. I bambini, raccontano i genitori, sono tornati a casa con lividi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Unaintera per due giorni a casa, con unbambino lasciato in aula a seguire le lezioni. E non c’entrano le quarantene dovute al Covid. È quanto accaduto nellaelementare Collodi diin provincia di Ancona. Il motivo? Unadecisa dadegli alunni contro i mancati provvedimenti verso l’unico studente rimasto indi atti di, insulti, spintoni. A riportare la notizia il Messaggero. Lo “sciopero” di alunni eè iniziato giovedì, coinvolgendo 14 studenti. Stando ai racconti dei bambini coinvolti, gli atti divanno avanti da. I bambini, raccontano i, sono tornati a casa con lividi e ...

