Inter | Gosens ancora a parte | Caicedo invece è subito in campo

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) Qui casa. Primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile per Felipeche, dopo la firma di ieri ha svoltodella seduta con la squadra. Il nuovo numero 88 ha rilasciato adTV queste parole: “Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Ho lavorato con lui quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui, è stato molto importante, mi ha convintoquindi lo ringrazio e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con lui. Gol al 90?? Lavoro per quello, quindi speriamo, ma se i gol arrivassero prima del 90? sarebbe anche meglio!”. Discorso aper Robinche,, ha lavorato prima in palestra e poi da solo sul ...