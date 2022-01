Il nuovo favoloso numero di Linkiesta Magazine con New York Times Turning Points

(Di sabato 29 gennaio 2022) È uscito ilcartaceo di, in collaborazione condel New. Si trova in edicola a Milano da oggi e a Roma dal 31 gennaio. E poi nelle migliori librerie d’Italia, ma si può acquistare già adesso qui. Duecentotrentadue pagine di saggi, editoriali, commenti, reportage, fotografie, illustrazioni sugli Scenari 2022, con le firme de, del Newe non solo. Su questohanno scritto: Jaron Lanier, Kara Swisher, Adrian Wooldridge, Robert Kagan, Guia Soncini, Tina Brown, Francesco Cundari, Mario Lavia, Stefano Pistolini, Christian Rocca, Ezra Klein, Anna Prandoni, Billy Bragg, Noam Chomsky, Lidia Baratta, Andrea ...

Advertising

stellagattinami : RT @comingsoonit: Si intitola provvisoriamente La Stranezza la nuova regia di Roberto Andò, che affida il ruolo di Luigi Pirandello a #Toni… - Stronza : Ce manca l'invasione di bruchi pelosi a 'sto nuovo favoloso 2022 - GretaSalve : RT @comingsoonit: Si intitola provvisoriamente La Stranezza la nuova regia di Roberto Andò, che affida il ruolo di Luigi Pirandello a #Toni… - RealePoffa : @jonny001010 @FabRavezzani Ma pensa, un'inchiesta report sfociata nel nulla. favoloso. Elliott ha introdotto un nuo… - FicarraePicone : RT @comingsoonit: Si intitola provvisoriamente La Stranezza la nuova regia di Roberto Andò, che affida il ruolo di Luigi Pirandello a #Toni… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo favoloso

Linkiesta.it

Verso il sogno medaglie con i cinque cerchi, ancora assenti dal suopalmares. Dal 7, ... senza alimentare polemiche, Petra annunciò l'addio a Magoni e in pochi giorni trovò untecnico, ...... Valentina Vignali , ilanno pare non abbia nulla da invidiare alle precedenti e fortunate ... 'Che bomba' Valentina Vignali divina mostra il lato B:in FOTO è da standing ovation PER ...Sono stati annunciati i nuovi ingressi nel cast della seconda stagione di Good Omens, la serie fantasy di Neil Gaiman per Amazon Prime Video in ...Basta una longuette in pelle abbinata ai giusti accessori Letizia di Spagna ci insegna il working style. Letizia di Spagna sfoggia un nuovo look da working girl e ci insegna come creare outfit grintos ...