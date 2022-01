Draghi media, Mattarella resti per bene e stabilità Paese (Di sabato 29 gennaio 2022) E' opportuno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella resti al Quirinale "per il bene e la stabilità del Paese". E' quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi - si apprende da fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) E' opportuno che il presidente della Repubblica Sergioal Quirinale "per ile ladel". E' quanto avrebbe detto il premier Mario- si apprende da fonti ...

LunaMoltedo : @macampoansa A me risulta che i media main stream hanno sempre detto Draghi PdR. @ytali_ nel suo piccolo scriveva… - UGambini : RT @marcodifonzo: ++ Draghi media: Mattarella resti per bene e stabilità del Paese. Premier parla con presidente Repubblica e sente i leader - alecavo : RT @marcodifonzo: ++ Draghi media: Mattarella resti per bene e stabilità del Paese. Premier parla con presidente Repubblica e sente i leader - PaoloRecepit1 : Ultimo atto della farsa : Draghi che minacciava di lasciare il gov orfano della sua presenza, e mirava al quirinale… - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: #Quirinale Ora Mattarella è il favorito. Anche Salvini apre, Draghi parla con il capo dello Stato e media per il bis https:… -

