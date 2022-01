Covid | in Lombardia 6 440 vaccini a bimbi stamattina | 67% in centri open day

(Di sabato 29 gennaio 2022) Milano 29 gen. (Adnkronos) - Questa mattina insono state somministrate 6.440 dosi di vaccino anti-ai bambini della fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Di queste – fa sapere su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti – “4.453 somministrazioni (2.221 prime dosi e 2.232 seconde dosi) sono state effettuate neidi Regionedove oggi e domani èday per i bambini”, dove cioè si può accedere alla vaccinazione senza prenotazione. “Vaccinare i bambini – sottolinea Moratti - è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d'età è esclusa, per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa imprescindibile, per arginare la diffusione dei contagi tra la popolazione”. ...

Dopo Emilia Romagna, Lazio, Liguria,, Piemonte, Sicilia e Toscana, la sottovariante "Omicron 2" (BA.2) del- 19 arriva anche in Campania. Il primo caso è stato rilevato a Pomigliano d'Arco dove ha colpito una bambina di 8 ...... segnalati in 9 regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana e Liguria, appunto). DELTA SOPPIANTATA - L'indagine è stata condotta assieme ...Napoli, 29 gennaio 2022 – Si raffredda lievemente la curva dei contagi, cresce il numero dei ricoveri in degenza. Sono 11.020 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 81.450 test effettuati. Il tasso ...La frenata sembra consolidarsi. La Lombardia resta in zona gialla. L'Istituto Superiore di Sanità avverte: non dobbiamo abbassare la guardia. La memoria corre al 29 gennaio di due anni fa: a Roma, due ...