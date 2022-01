Combinata Nordica: Geiger batte Lamparter in volata a Seefeld. Crollo Riiber, Buzzi e Pittin in top30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Il secondo atto del Triple di Seefeld si conclude con un risultato a sorpresa: il tedesco Vinzenz Geiger ha vinto la gara battendo in volata l’austriaco Johannes Lamparter e il norvegese Joergen Graabak. Per quanto i nomi che compongono il podio siano certamente di altissima qualità, la notizia di giornata è che Jarl Magnus Riiber non ha vinto una gara di Coppa del Mondo, fatto ancora mai avvenuto quest’anno. Giornata storta per il norvegese che sta riscrivendo i libri di storia della disciplina e degli sport invernali, iniziata con un salto molto condizionato dal vento che l’aveva proiettato in 13a posizione e conclusa con una condotta di gara che l’ha fatto andare fuori giri dopo aver forzato un tentativo di rimonta. Alla fine per lui c’è solo un decimo posto che tiene aperto sia il ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Il secondo atto del Triple disi conclude con un risultato a sorpresa: il tedesco Vinzenzha vinto la garando inl’austriaco Johannese il norvegese Joergen Graabak. Per quanto i nomi che compongono il podio siano certamente di altissima qualità, la notizia di giornata è che Jarl Magnusnon ha vinto una gara di Coppa del Mondo, fatto ancora mai avvenuto quest’anno. Giornata storta per il norvegese che sta riscrivendo i libri di storia della disciplina e degli sport invernali, iniziata con un salto molto condizionato dal vento che l’aveva proiettato in 13a posizione e conclusa con una condotta di gara che l’ha fatto andare fuori giri dopo aver forzato un tentativo di rimonta. Alla fine per lui c’è solo un decimo posto che tiene aperto sia il ...

