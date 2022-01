Calciomercato Inter, Marotta non si ferma: si spinge per Frattesi e due top a parametro zero (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro per la prossima stagione e Marotta prepara i colpi da novanta Non solo Scamacca per l’Inter del futuro. Beppe Marotta spinge per l’attaccante del Sassuolo e in casa emiliana guarda sempre con attenzione ad un altro gioiello come Frattesi per il centrocampo. Inoltre – scrive La Gazzetta dello Sport – occhio a due parametri zero di lusso: l’Ad nerazzurro pensa a Dybala se l’argentino non dovesse rinnovare con la Juventus e resta alla finestra per Kessie, che a giugno lascerà il Milan. Per entrambi c’è la forte concorrenza delle big estere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022): i nerazzurri sono a lavoro per la prossima stagione eprepara i colpi da novanta Non solo Scamacca per l’del futuro. Beppeper l’attaccante del Sassuolo e in casa emiliana guarda sempre con attenzione ad un altro gioiello comeper il centrocampo. Inoltre – scrive La Gazzetta dello Sport – occhio a due parametridi lusso: l’Ad nerazzurro pensa a Dybala se l’argentino non dovesse rinnovare con la Juventus e resta alla finestra per Kessie, che a giugno lascerà il Milan. Per entrambi c’è la forte concorrenza delle big estere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Inter: la seconda stella e poi l’Europa da big. Ecco il piano Marotta -