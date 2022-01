Stellantis - Tavares e la Cina: a che punto è il Dragone (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Cina rappresenta da tempo una delle più grandi sfide del gruppo Stellantis: le difficoltà riscontrate in passato dalla Fiat Chrysler e da PSA hanno perfino lasciato ipotizzare un addio al maggior mercato automobilistico mondiale. Nel 2021, però, sono emersi i primi segnali di rilancio. Infatti, la stessa Stellantis parla di un miglioramento dei risultati commerciali nel Paese asiatico: un risultato che pone "solide basi per l'espansione a lungo termine dell'azienda e per i futuri progetti di sviluppo. Potenziale non sfruttato. Fin dal primo giorno di Stellantis - afferma il direttore operativo per la Cina, Gregoire Olivier, - abbiamo analizzato la situazione insieme ai nostri partner e ora stiamo finalizzando i nostri progetti per la Cina, che consideriamo un mercato strategico in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 28 gennaio 2022) Larappresenta da tempo una delle più grandi sfide del gruppo: le difficoltà riscontrate in passato dalla Fiat Chrysler e da PSA hanno perfino lasciato ipotizzare un addio al maggior mercato automobilistico mondiale. Nel 2021, però, sono emersi i primi segnali di rilancio. Infatti, la stessaparla di un miglioramento dei risultati commerciali nel Paese asiatico: un risultato che pone "solide basi per l'espansione a lungo termine dell'azienda e per i futuri progetti di sviluppo. Potenziale non sfruttato. Fin dal primo giorno di- afferma il direttore operativo per la, Gregoire Olivier, - abbiamo analizzato la situazione insieme ai nostri partner e ora stiamo finalizzando i nostri progetti per la, che consideriamo un mercato strategico in ...

