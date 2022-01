Se i parlamentari fossero davvero liberi, confermerebbero il tandem Mattarella-Draghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che questa guerra non possa vincerla nessuno, ora lo dicono tutti: al centro, a destra e a sinistra. Ma si sapeva da mesi. Averla dunque cominciata a petto in fuori – invocando presidenti “senza tessera pd”, per sentirsi polemicamente rispondere c ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che questa guerra non possa vincerla nessuno, ora lo dicono tutti: al centro, a destra e a sinistra. Ma si sapeva da mesi. Averla dunque cominciata a petto in fuori – invocando presidenti “senza tessera pd”, per sentirsi polemicamente rispondere c ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : parlamentari fossero Nell'elezione del presidente della Repubblica i principali avversari di fatto non sono cdx e csx ma Salvini e la Meloni Fratelli d'Italia avrebbe convenienza, in effetti, a che le Camere fossero subito sciolte per capitalizzare e tramutare in seggi parlamentari l'ampio consenso che, come unica forza di opposizione, ha ...

