SBK, a Rea il best lap in solo un turno (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Jerez de la Frontera si sono conclusi i due giorni di test che ha visto in pista alcuni piloti dei mondiali SBK. Il circuito andaluso era stato affittato dalla Kawasaki, ma ha ospitato anche il team ufficiale Honda HRC e quello MV Agusta Reparto Corse. SBK: i risultati principali Per quanto riguarda la classe maggiore, in mattinata Lucas Mahias è stato l'unico pilota a testare la sua ZX-10RR. Nella sessione del pomeriggio gli hanno fatto compagnia gli ufficiali Jonathan Rea e Alex Lowes. Sono bastati pochi giri al sei volte campione del mondo, che ieri aveva preferito non provare, per stabilire il miglior tempo di questa due giorni spagnola. Inizialmente Rea ha fatto segnare il tempo di 1'39"420, ma nelle fasi finali del test ha concluso un giro in 1'38"851 stabilendo così il best lap di queste prove. Dietro di lui il compagno di squadra Lowes, con il crono ...

