Sabaudia Solidale | buoni spesa e canoni di locazione | sostegni in arrivo per le famiglie in difficoltà

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– Nell’ambito del piano “”, finalizzato a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso per la distribuzione delle risorse ministeriali destinate alleine economica e sociale. In particolare si tratta diine per il pagamento deidie delle utenze domestiche. Possono farne richiesta i residenti a, già in carico ai servizi sociali e quelli che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e necessità, che abbiano i requisiti indicati nell’avviso consultabile accedendo alla pagina dedicata ...