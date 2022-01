Raccolta differenziata | ad Ardea arriva l’App “Junker” | ecco come funziona

Lavoratori_Ama : @rboni47 @andry237 @romafaschifo @romatoday @RiprendRoma @virginiaraggi Ancora non trovano un nuovo DG (l'attuale n… - PaoloCornix : RT @ComunediGenova: #AMIUINFORMA ?? La maggior parte degli scontrini NON vanno gettati con la carta perchè sono composti da carte termiche… - BlunoteWeb : Taranto: Raccolta differenziata, controlli Kyma Ambiente e Polizia Locale - SulPanaro : Hera, cambio nella raccolta differenziata: da febbraio le lattine andranno nella plastica - AntonioRandazz5 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Raccolta differenziata, Gangi comune riciclone, nel 2021 raggiunta soglia del 72% - -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta differenziata

NAPOLI. Spazzamento, personale da assumere, riorganizzazione del servizio. E ancora: aumento della percentuale della, implementazione delle nuove tecnologie. All'indomani della nomina, avvenuta martedì, del nuovo amministratore unico di Asìa, Domenico Ruggiero proveniente da Sapna il sindaco ...Da lunedì 31 a venerdì 4 febbraio 2022 sarà attivo lo sportello per la distribuzione, solo per i nuovi utenti, dei kit per la, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Rimangono attivi, ...Il progetto di Montericco pronto al via libera del Consiglio comunale. "Gestione della struttura di via Brenta sempre più difficile" ...Questi dati si riferiscono alla raccolta differenziata nel quartiere Tamburi. Nonostante un'ottima partenza, ricordiamo che in questo rione il servizio porta a porta ha preso il via a febbraio 2020, s ...