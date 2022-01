**Quirinale terminata chiama senatori per sesto scrutinio, ora i deputati** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - terminata la chiama dei senatori per il sesto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. La seduta è sospesa e riprenderà alle 18.03 con la prima fascia oraria dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) -ladeiper ilper l'elezione del Presidente della Repubblica. La seduta è sospesa e riprenderà alle 18.03 con la prima fascia oraria dei deputati.

Advertising

pietroraffa : È terminata la riunione fra Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte convocata per fare il punto dopo la qui… - BraxLollo : RT @pietroraffa: È terminata la riunione fra Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte convocata per fare il punto dopo la quinta vot… - marco_iaquone : RT @pietroraffa: È terminata la riunione fra Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte convocata per fare il punto dopo la quinta vot… - andremudadu : RT @pietroraffa: È terminata la riunione fra Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte convocata per fare il punto dopo la quinta vot… - MattiaGallo17 : RT @pietroraffa: È terminata la riunione fra Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte convocata per fare il punto dopo la quinta vot… -