Quirinale | il centrodestra spaccato “segna” le schede su Casellati

Advertising

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - zazoomblog : Quirinale il centrodestra va alla conta su Casellati salta l’incontro col centrosinistra. Salvini: «È la massima pr… - vatenacttencass : Quirinale, la diretta – Il centrodestra va alla conta e forza su Casellati, Pd-M5S-Leu si astengono. Berlusconi: “È… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Il Sole 24 ORE

La giornata potrebbe servire, però, alper tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta Chi sono i grandi ...Il vertice notturno delsi è concluso con un mandato chiaro a Matteo Salvini: indicare un nome di area per provare la conta in Aula e dare una "spallata" alla corsa al. E il nome è stato deciso: la ...In conferenza stampa l'esponente di Centrodestra si è presentato con due rappresentanti donne del Parlamento per rafforzare il concetto della scelta "rosa" del nuovo corso della Repubblica Italiana.Sembra esserci una nuova favorita per l'elezione del Presidente della Repubblica. Scopriamo chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati ...