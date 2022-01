Quirinale 2022 | in corso la sesta votazione – Diretta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il centrodestra si asterrà al sesto voto per il. E’ quanto è stato deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la fumata nera dell’ultima. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra, ha ottenuto 382 voti nel quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Mentre il centrosinistra voterà scheda bianca. “Votiamo tutti scheda bianca” ha comunicato il capogruppo di Leu Federico Fornaro lasciando la riunione del centrosinistra alla Camera. Alla quinta46 preferenze sono andate al capo dello Stato, Sergio Mattarella; 38 al pm Nino Di Matteo, ora componente del Csm; 8 a Silvio Berlusconi, 7 alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e al coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani; 6 a Pier Ferdinando Casini. Le schede bianche ...

Roma, 27 gennaio Ecco le immagini della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati che consulta il cellulare in attesa dell'annuncio dell'esito del quinto scrutinio per il Colle da parte del ...Roma, 27 gennaio "Oggi la sinistra dopo decenni di parole ha la possibilità di aiutarci entro il pomeriggio ad eleggere una donna alla carica istituzionale più alta" così il segretario della Lega ..."Si è maldestramente prestata ad una operazione di parte, col risultato di inasprire ulteriormente la situazione già tesa e rendere ancora più difficile il percorso verso l’elezione di un Presidente s ...Roma, 28 gen. (askanews) - È iniziata a Montecitorio la sesta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il Quorum è sempre di ...