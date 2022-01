“Per favore, basta!”: caos totale in studio, Giuseppe Brindisi costretto all’intervento estremo [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Zona Bianca, mercoledì sera si è raggiunto un caos senza precedenti. In collegamento da casa Frajese, che fa delirare Giuseppe Brindisi Frajese e Giuseppe Brindisi, la lite scoppia in diretta (Screen da Twitter)Durante la diretta di Zona Bianca di mercoledì sera, Giuseppe Brindisi ha deciso di affrontare il tema della vaccinazione pediatrica contro la Covid-19, malattia causata dal Sars-CoV-2. Gli ospiti in studio erano Alessandro Cecchi Paone e Alba Parietti. Connesso da casa, invece, l’endocrinologo Giovanni Frajese, che con i suoi commenti ha fatto scatenare il delirio. Momenti difficili da gestire per il conduttore Giuseppe Brindisi, che è dovuto ricorrere alle maniere forti. Frajese lo stuzzica, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Zona Bianca, mercoledì sera si è raggiunto unsenza precedenti. In collegamento da casa Frajese, che fa delirareFrajese e, la lite scoppia in diretta (Screen da Twitter)Durante la diretta di Zona Bianca di mercoledì sera,ha deciso di affrontare il tema della vaccinazione pediatrica contro la Covid-19, malattia causata dal Sars-CoV-2. Gli ospiti inerano Alessandro Cecchi Paone e Alba Parietti. Connesso da casa, invece, l’endocrinologo Giovanni Frajese, che con i suoi commenti ha fatto scatenare il delirio. Momenti difficili da gestire per il conduttore, che è dovuto ricorrere alle maniere forti. Frajese lo stuzzica, ...

