(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere”. L’attaccante del Paris Saint Germain e della Nazionale brasilianaracconta il momento più duro della sua carriera. Semifinale Mondiale, sugli sviiluppi di un contrasto con Zuniga, si rompe una vertebra. Lo stop alla fine è di 4-6 settimane ma il Mondiale sfuma: “Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. Uno buono e uno cattivo. La cattiva notizia è che sei fuori dai Mondiali. La buona notizia è che sei stato a duedi distanza dal nonmai più’. Era il mio primo grave infortunio e ho pensato ‘Sarò di nuovo quello che ero?'”, ha raccontato. “Non era reale. ‘Mio Dio, cosa sta succedendo?’, mi sono chiesto. Sarà un incubo. Quando la gara è finita, non riuscivo a ...

Nel documentario ': il caos perfetto' il brasilianocosa gli disse il medico, fu una questione di centimetri 2021 archivio Image Sport / Paris Saint - Germain // foto Uefa/Image Sport Nel ...Pochi giorni dopo il Brasile perse clamorosamente contro la Germania - 7 - 1 al Maracanà - , una gara indimenticabile per tutti, checosì: 'Non era reale. 'Mio Dio, cosa sta succedendo?...Neymar ricorda l'infortunio del 2014: "A due centimetri dal non camminare più. Non riuscivo a smettere di piangere", ha detto ...I sondaggi di 30 Seasons of That #UCLFeeling chiedevano di votare le giocate, le esultanze, gli assist, i gol, le rimonte, le parate e le punizioni più memorabili nella storia della UEFA Champions Lea ...