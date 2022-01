(Di venerdì 28 gennaio 2022), traed Europa Il mese didiventa «decisivo».e dueper Spalletti.diper il, tra Europa League egli azzurri sono attesi da un tour de force impor. Il giornalista, Donato Martucci sulle pagine del Corriere del mezzogiorno ha analizzato il mese di ferro degli azzurri: “Un mese per misurare le ambizioni, per capire il reale valore della rosa. Dopo i tanti infortuni, gli stop per Covid che hanno indotto ile Spalletti a fare gli straordinari. Il calendario delè fitto di appuntamenti a partire dalla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Si inizia dalla trasferta di ...

Advertising

infoitsport : Napoli febbraio di fuoco tra coppa e campionato: Tante gare e due obiettivi - napolipiucom : Napoli febbraio di fuoco tra coppa e campionato: Tante gare e due obiettivi #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre… - ipurple_v7 : RT @Cinguetterai: “Guardami sempre, anche quando te ne vai da Napoli” Dopo due teaser è arrivato il primo promo de #LAmicaGeniale - Storia… - newsdinapoli : “Il problema” al Piccolo Bellini, dall’1 al 6 febbraio #Appuntamenti #ilproblema #napoli #piccolobellini #spettacolo - napolista : #NapoliBarcellona, oggi alle 16 riparte la vendita dei biglietti Il comunicato del club. Curve a 45 euro, Distinti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli febbraio

NapoliToday

...avuto un 1 - 1 il 16 dicembre 2018 e poi per due volte 2 - 2 il 5 maggio 2019 e il 172021.tornare indietro di una giornata in più per trovare il colpaccio giallorosso in casa del. ...... esultanza gol Dries Mertens Ilha comunicato la riapertura delle vendite dei biglietti per- Barcellona di Europa League del 24alle 21 al Maradona. Si riprende oggi ...Napoli, tra campionato ed Europa Il mese di febbraio diventa «decisivo». Tante gare e due obiettivi per Spalletti.Il giornalista sportivo e inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha fatto il punto sul mercato azzurro ...