Nadal in finale agli Australian Open, Berrettini ko (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo spagnolo si è imposto in quattro set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafa Nadal in finale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo spagnolo si è imposto in quattro set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafain, primo Slam della stagione in corso sui campi ...

Advertising

WeAreTennisITA : Stasera a letto presto che stanotte c'è da sostenere Matteo ?? ? 04:30 AM ? BERRETTINI ?? NADAL Matteo può conquista… - Eurosport_IT : FINISCE IL SOGNO DI BERRETTINI! ?? Rafa Nadal vince la semifinale meritatamente e conquista la sua sesta finale a M… - Coninews : Primo italiano in semifinale all'#AusOpen in tutta la storia del torneo e primo azzurro a raggiungere la semifinale… - laalcolizzata1 : RT @xxblvckrose: una finale Nadal-Medvedev in cui lo spagnolo fa il culo al russo, io ci credo e ci spero #BerrettiniNadal #AusOpen - t_l_71 : @_ThousandN Come vedi Nadal in finale contro Medvedev? Purtroppo non credo abbia molte speranze ma spero di sbagliarmi... -