Le lacrime di Geppi Cucciari per Lucy Salani, donna trans sopravvissuta all'omocausto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande momento di commozione per Geppi Cucciari: durante la conduzione di Che Succ3de nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2022, non è riuscita a trattenere le lacrime ascoltando la storia di Lucy Salani, donna transessuale di 98 anni che è sopravvissuta ai campi di concentramento. Ospite della trasmissione, Lucy Salani ha raccontato la sua esperienza nel lager di Dachau, come prigioniera colpevole di diserzione e omosessualità, dove fu liberata all'arrivo degli alleati nel 1945. La furia dei regimi fascista e nazista, infatti, non era rivolta solo alla popolazione ebraica ma anche a tutti coloro che erano considerati diversi, inutili e pericolosi, da quello scellerato progetto politico.

