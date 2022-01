La direttrice nord-sud dell’invasione russa è impraticabile

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Chernobyl, dal nostro inviato. Abbiamo percorso la-sud dell’ipotetica invasionedell’Ucraina. Quella più veloce, che sfonderebbe il confine bielorusso, passerebbe attorno – o attraverso? – la zona contaminata che circonda l’ex reattore nucleare di Chernobyl e porterebbe alla capitale Kiev, distante soltanto due ore di automobile (due ore in tempo di pace; in tempo di guerra ogni curva diventa un’incognita). C’è un fronte di guerra reale in questo momento in Ucraina ed è quello nel remoto est, contro i separatisti russi all’altro capo del paese, quattrocento chilometri di distanza. Questo frontedella guerra ipotetica fino a un paio di mesi fa non era nemmeno sorvegliato, ma adesso ha l’aria di una minaccia diretta alla capitale. Il governo ci ha spostato settemilacinquecento soldati, che in ...