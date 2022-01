Istat: “Fiducia delle imprese al minimo da 9 mesi. Nel 2021 prezzi alla produzione in crescita del 10,7%, la più alta dal 2000” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre l’inflazione galoppa e gli analisti tagliano le stime di crescita globali, comprese quelle dell’Italia, la Fiducia nell’evoluzione della situazione economica crolla. A gennaio, secondo l’Istat, l’indice di Fiducia delle imprese è sceso al valore più basso degli ultimi nove mesi. E anche l’indice di Fiducia dei consumatori registra una flessione, “seppur più contenuta” rispetto al comparto produttivo, dovuta soprattutto “al peggioramento delle attese sulla situazione economica dell’Italia e sull’andamento della disoccupazione“. Per le imprese l’intensità della diminuzione è determinata dal repentino calo nel comparto dei servizi, dove il settore del trasporto e magazzinaggio e quello turistico registrano forti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre l’inflazione galoppa e gli analisti tagliano le stime diglobali, comprese quelle dell’Italia, lanell’evoluzione della situazione economica crolla. A gennaio, secondo l’, l’indice diè sceso al valore più basso degli ultimi nove. E anche l’indice didei consumatori registra una flessione, “seppur più contenuta” rispetto al comparto produttivo, dovuta soprattutto “al peggioramentoattese sulla situazione economica dell’Italia e sull’andamento della disoccupazione“. Per lel’intensità della diminuzione è determinata dal repentino calo nel comparto dei servizi, dove il settore del trasporto e magazzinaggio e quello turistico registrano forti ...

