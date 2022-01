Gianetti Ceriano | licenziamenti confermati anche in appello

(Di venerdì 28 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color CasoRuote, il Tribunale di Monza inha riconosciuto l’attività antisindacale dell’azienda ma non ha revocato la procedura di licenziamento. Sentenza che lascia molto amato in bocca agli ex dipendenti della storica fabbrica di ruote diLaghetto, chiusa all’improvviso il 3 luglio scorso e oggi ormai quasi completamente smantellata, secondo quanto riferiscono tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Dopo i clamori dell'estate seguiti all'annuncio choc dei primi di luglio è calato il silenzio. Anche da parte delle istituzioni. Ora però per laRuote diLaghetto si annunciano due appuntamenti importanti. Il primo è per il 28 gennaio e riguarda la nuova udienza nel Tribunale di Monza per discutere del ricorso presentato dai ...Cominciando daRuote diLaghetto, cuore della Brianza che produce. E che invece questa volta licenzia. In blocco: 152 licenziamenti. Tutta gente specializzata nella produzione di ...SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Ritorna in tribunale, a Monza, il caso della Gianetti ruote: è stata fissata oggi, venerdì, l’udienza per la discussione presentata dai sindaco contro i ...Il giudice deve decidere sulla comunicazione improvvisa via mail a luglio della chiusura della storica fabbrica di ruote e sul suo smantellamento ...