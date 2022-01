Gara-1 E-Prix Diriyah in tv oggi: orario, canale e streaming Mondiale Formula E 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Mondiale di Formula E 2022 intratterrà gli appassionati di motori mediante una nuova e attesa stagione, con l’E-Prix di Diriyah ad aprire le danze. Il circuito arabo fungerà da primo passo verso l’annata in questione, ricca di incognite e pronta a offrire sorprese agli amanti dello sport. L’E-Prix di riferimento è in programma oggi, venerdì 28 gennaio, con Gara-1 di scena esattamente 4 ore dopo le qualifiche, ossia alle ore 17.45. Sky Sport e SportMediaset proporranno la diretta tv dell’evento, tramite Sky Sport Action e canale 20, con possibilità di seguire l’evento inoltre in streaming tramite Sky Go e SportMediaset.it. Tante opportunità per seguire qualifiche e Gara, con la diretta testuale di ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildiintratterrà gli appassionati di motori mediante una nuova e attesa stagione, con l’E-diad aprire le danze. Il circuito arabo fungerà da primo passo verso l’annata in questione, ricca di incognite e pronta a offrire sorprese agli amanti dello sport. L’E-di riferimento è in programma, venerdì 28 gennaio, con-1 di scena esattamente 4 ore dopo le qualifiche, ossia alle ore 17.45. Sky Sport e SportMediaset proporranno la diretta tv dell’evento, tramite Sky Sport Action e20, con possibilità di seguire l’evento inoltre intramite Sky Go e SportMediaset.it. Tante opportunità per seguire qualifiche e, con la diretta testuale di ...

