Cybersecurity | mancano 100mila esperti | al via il primo bootcamp per formarli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La stima arriva dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale: in Italia servono oltre 100.000di. Si tratta di figure da reperire urgentemente: infatti, secondo il nuovo report di Yarix, il panorama del cyber risk in Italia sta diventando sempre più preoccupante perché non è più limitato a minacce sporadiche a un gruppo di aziende ma si esprime con attacchi sistemici sempre più aggressivi. Per questo motivo, Talent Garden, il più importante operatore europeo nella Digital Education, inaugura il programma Deep, nuovo filone di corsi interamente dedicato alle deep technologies. Ilcorso del programma è Deep –, che viene lanciato con l’importante partnership di Var Group, player di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle ...

Advertising

FintechDistrict : RT @swascan: ??Mancano soltanto -?? ???????????? all'inizio del #corso realizzato con @FintechDistrict e #SwascanAcademy! #Hurryup! Sono rimasti p… - swascan : ??Mancano soltanto -?? ???????????? all'inizio del #corso realizzato con @FintechDistrict e #SwascanAcademy! #Hurryup! Son… -

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity mancano

Wired Italia

pochi giorni all'avvio del portale unico europeo per i trial clinici: dal 31 gennaio, ...conformità alle norme privacy dei dati - tutti sensibili - conferiti al portale e nella. ...PADOVA - Dallo sviluppo Cloud agli specialisti in Big Data,. Fino ai tecnici superiori in Intelligenza Artificiale, IoT e Automazione, legati a Industria 4.0. La domanda di lavoro è ripartita per i profili della transizione digitale. Nel solo ...Secondo l’indagine «Legal prediction» di Dla Piper gli investimenti in tecnologie e soprattutto in intelligenza artiìficiale guideranno i mercati quest’anno. Quanto vale il Pnrr ...Con Sophos MTR e Phish Threat, Sophos mette a disposizione di Casa Optima le risorse necessarie per monitorare costantemente il perimetro ...