Ciervo al Sassuolo è ufficiale: prestito con obbligo di riscatto (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il comunicato del club neroverde Il Sassuolo ufficializza il tesseramento di Ciervo: prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. Il classe 2002 aveva disputato la prima parte di stagione alla Sampdoria. L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Ciervo Riccardo (classe '02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dall'A.S. Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

