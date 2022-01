Caos tamponi, famiglie disperate; Cusano, scomparso da un mese, indagini per omicidio | ANTEPRIMA (Di venerdì 28 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’apertura del Notiziario del 28 gennaio è dedicata al Caos tamponi che sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie della nostra zona. Da Bollate a Garbagnate, code lunghissime per effettuare i tamponi con i bambini lasciati al freddo anche per ore. Da Cogliate una mamma scrive direttamente al presidente Draghi per chiedergli di intervenire e porre tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Caos tamponi, famiglie disperate; Cusano, ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 28 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’apertura del Notiziario del 28 gennaio è dedicata alche sta mettendo in difficoltà moltissimedella nostra zona. Da Bollate a Garbagnate, code lunghissime per effettuare icon i bambini lasciati al freddo anche per ore. Da Cogliate una mamma scrive direttamente al presidente Draghi per chiedergli di intervenire e porre tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, ...

