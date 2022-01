Calciomercato Cagliari, è fatta: l’ufficialità fa esultare Mazzarri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il mercato del Cagliari, tornato a credere nella salvezza, non si ferma: ufficiale il nuovo acquisto che fa esultare Mazzarri. Sono giorni di mercato intensi per il Cagliari. I 7 punti guadagnati nelle ultime 4 partite hanno restituito speranza al club, che ora proverà a regalare al tecnico Walter Mazzarri tutti i rinforzi possibili così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il mercato del, tornato a credere nella salvezza, non si ferma: ufficiale il nuovo acquisto che fa. Sono giorni di mercato intensi per il. I 7 punti guadagnati nelle ultime 4 partite hanno restituito speranza al club, che ora proverà a regalare al tecnico Waltertutti i rinforzi possibili così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Diawara apre all'addio all'@OfficialASRoma, in Italia piace a Cagliari e Samp. La situazione?? - SkySport : Cagliari, Giulini: 'Nandez via? La vedo difficile, non abbiamo ricevuto offerte' #SkySport #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Ufficiale l'arrivo di #Baselli dal @TorinoFC_1906: c'è l'annuncio - serieAnews_com : Il Cagliari ha ufficializzato l'arrivo dal Torino di Baselli: per lui contratto fino al termine della stagione con… - LeBombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Cagliari, acquistato #Baselli dal #Torino ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Kulusevski al Milan?/ Calciomercato: la Juventus può lasciarlo partire, la situazione Calciomercato Juventus/ Derby col Torino per Nahitan Nandez del Cagliari CALCIOMERCATO NEWS: KULUSEVSKI AL MILAN, I PROBLEMI Le chances di vedere Kulusevski al Milan entro la fine del calciomercato ...

Roma su Danilo del PSG: incrocio con Conte, Diawara e la Fiorentina Prima però i giallorossi devono piazzare Diawara : richiesto (come si legge sulla Gazzetta dello Sport) da Venezia, Cagliari, Sampdoria, Galatasaray e due club francesi.

Calciomercato Cagliari, Kaio Jorge e Pellegrini si può Corriere dello Sport Daspo violato: altri tre ultrà degli “Sconvolts 1987” denunciati I tre si trovavano in un bar del centro, durante la manifestazione “No Green Pass”, in compagnia di un gruppo di tifosi della Sampdoria in città per il match con il Cagliari ...

Daniele Baselli al Cagliari a titolo definitivo: firmato il contratto CAGLIARI. Daniele Baselli è ufficialmente un giocatore del Cagliari. Lo annuncia il club rossoblu questa mattina, il centrocampista che lascia il Torino dopo 7 stagioni arriva al Cagliari a titolo def ...

