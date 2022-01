Bajrami, Spalletti vuole farlo con Andreazzoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra i nomi per il dopo Insigne c’è sicuramente anche Nedim Bajrami, trequartista albanese classe 1999 in forza all’Empoli. Nei giorni scorsi, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi aveva smentito un possibile approdo a Napoli del suo talentino già nella sessione di gennaio, senza però chiudere le porte per giugno. FOTO: Getty – Bajrami Empoli Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, Luciano Spalletti ha intenzione di muoversi personalmente e parlare di Bajrami con Andreazzoli – suo grande amico – per capire se è davvero pronto al salto di qualità. È chiaro comunque, come ormai ribadito da mesi, che per la prossima sessione di mercato tutto o quasi dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra i nomi per il dopo Insigne c’è sicuramente anche Nedim, trequartista albanese classe 1999 in forza all’Empoli. Nei giorni scorsi, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi aveva smentito un possibile approdo a Napoli del suo talentino già nella sessione di gennaio, senza però chiudere le porte per giugno. FOTO: Getty –Empoli Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, Lucianoha intenzione di muoversi personalmente e parlare dicon– suo grande amico – per capire se è davvero pronto al salto di qualità. È chiaro comunque, come ormai ribadito da mesi, che per la prossima sessione di mercato tutto o quasi dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Napoli, Giuntoli è sicuro: non è Bajrami l’erede di Insigne #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scar… - infoitsport : Corsi: 'A settembre ho visto Spalletti. Bajrami ha un difetto, a volte si intristisce' - NapoliCM : ???? Nedim Bajrami al Napoli: richiesta di Spalletti per sostituire Insigne! ??? - sportli26181512 : Napoli, Corsi: 'Bajrami e Parisi? Farò fatica a tenerli a giugno': Il numero uno dell'Empoli ammette implicitamente… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Fabrizio Corsi, presidente dell'#Empoli: 'De Laurentiis ogni tanto mi chiama per dirmi 'che cazzo fai?' quando le cose van… -

Ultime Notizie dalla rete : Bajrami Spalletti Napoli, sempre più aria di rivoluzione con gli addii per fine contratto Si riaprono i cancelli del quartier generale e a Castel Volturno Luciano Spalletti lavora con le ... Lorenzo Insigne potrebbe essere sostituito da Nedim Bajrami. Il nazionale albanese sta risultando ...

Calciomercato Napoli/ Niente scambio Ghoulam - Nandez col Cagliari, sondato Gatti Empoli: "Parisi e Bajrami possono giocare in una grande" Dopo la partita contro la Salernitana vinta per 4 a 1, il tecnico dei campani Luciano Spalletti al riguardo ha spiegato a DAZN: ' Belle parole ...

Bajrami, Spalletti vuole farlo con Andreazzoli SpazioNapoli GAZZETTA - Napoli su Gatti, scambio col Frosinone? Bajrami: colloquio Spalletti-Andreazzoli Il Napoli è sempre vigile sul mercato. Il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe chiudere diversi affari per giugno.

SKY - Il Napoli vuole Olivera subito, muro del Getafe Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prova ad accelerare i tempi per mettere le mani sul calciatore che piace a Spalletti. Già opzionato per luglio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorreb ...

Si riaprono i cancelli del quartier generale e a Castel Volturno Lucianolavora con le ... Lorenzo Insigne potrebbe essere sostituito da Nedim. Il nazionale albanese sta risultando ...Empoli: "Parisi epossono giocare in una grande" Dopo la partita contro la Salernitana vinta per 4 a 1, il tecnico dei campani Lucianoal riguardo ha spiegato a DAZN: ' Belle parole ...Il Napoli è sempre vigile sul mercato. Il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe chiudere diversi affari per giugno.Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prova ad accelerare i tempi per mettere le mani sul calciatore che piace a Spalletti. Già opzionato per luglio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorreb ...