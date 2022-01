Alcune cose che non sapevi su John Lennon (Di venerdì 28 gennaio 2022) John Lennon è un mito della musica sul cui conto si sa tutto, forse troppo. E, come spesso accade, l’immagine mitizzata ha oscurato le reali caratteristiche dell’uomo. Ci sono Alcune cose di cui non si parla spesso. Fatti curiosi o inquietanti, che vi aiuteranno a comprendere meglio la complicata psicologia dell’artista. cose che non sai su John Lennon (Getty) – curiosauro.itI segreti di Lennon Nato a Liverpool il 9 ottobre 1940, John Lennon è diventato già ventenne uno dei musicisti più iconici del mondo. Prima di lui, il rock era un genere molto più povero e statico: con i Beatles ha rivoluzionato per sempre la musica. Ma sapevate che Lennon non era il vero sperimentatore del gruppo? Paul McCartney ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 28 gennaio 2022)è un mito della musica sul cui conto si sa tutto, forse troppo. E, come spesso accade, l’immagine mitizzata ha oscurato le reali caratteristiche dell’uomo. Ci sonodi cui non si parla spesso. Fatti curiosi o inquietanti, che vi aiuteranno a comprendere meglio la complicata psicologia dell’artista.che non sai su(Getty) – curiosauro.itI segreti diNato a Liverpool il 9 ottobre 1940,è diventato già ventenne uno dei musicisti più iconici del mondo. Prima di lui, il rock era un genere molto più povero e statico: con i Beatles ha rivoluzionato per sempre la musica. Ma sapevate chenon era il vero sperimentatore del gruppo? Paul McCartney ...

ilariab17 : @bag552 Io ammetto che alcune cose dette (oroscopo) fossero sbagliate, ma in altri casi lo si è attaccato così per… - QLexPipiens : @saturniatellus @luddynski Sul Bisolvon (bromexina) ho letto alcune cose, ma non conosco la portata dell'eventuale beneficio. - 18seyousoon1d : RT @Heavenisaplace7: #jerù in ansia se penso che magari fanno vedere alcune cose dette da Gherardo, accostandole a quelle parole bellissi… - erikasironi : RT @Heavenisaplace7: #jerù in ansia se penso che magari fanno vedere alcune cose dette da Gherardo, accostandole a quelle parole bellissi… - Elbarunetto : RT @Heavenisaplace7: #jerù in ansia se penso che magari fanno vedere alcune cose dette da Gherardo, accostandole a quelle parole bellissi… -