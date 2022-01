Variante Omicron e vaccino, Moderna avvia sperimentazione booster (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Omicron e vaccino, Moderna ha iniziato la sperimentazione clinica del booster specifico contro la Variante covid. Lo ha annunciato l’azienda, secondo cui la fase 2 dello studio – che prevede la somministrazione del vaccino ai pazienti – valuterà sicurezza, tollerabilità e risposta immunitaria negli adulti. I test coinvolgono 600 adulti, di cui la metà ha già ricevuto due dosi di Moderna meno di sei mesi fa, mentre l’altra metà ha già anche ricevuto il richiamo. Il booster specifico contro Omicron sarà quindi somministrato come terza o quarta dose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –ha iniziato laclinica delspecifico contro lacovid. Lo ha annunciato l’azienda, secondo cui la fase 2 dello studio – che prevede la somministrazione delai pazienti – valuterà sicurezza, tollerabilità e risposta immunitaria negli adulti. I test coinvolgono 600 adulti, di cui la metà ha già ricevuto due dosi dimeno di sei mesi fa, mentre l’altra metà ha già anche ricevuto il richiamo. Ilspecifico controsarà quindi somministrato come terza o quarta dose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Omicron, Pfizer e BioNTech danno il via ai test clinici per il vaccino specifico #pfizer #biontech… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: la variante Omicron rappresenta l'89,1% dei casi mondiali. L'Austria revoca il lockdown per i non… - Adnkronos : #Crisanti: 'Su #quartadose vaccino brancoliamo nel buio, aziende diano dati'. - rosydandrea1 : RT @dodicinove: A #zonabianca #CecchiMassone tuttolo sottolinea più volte come i #monoclonali con #Omicron non funzionano più, o meglio un… - pentagram54 : RT @TerroneDoc: La Catalogna toglie l'obbligo di green pass per accedere a bar, ristoranti, palestre e residenze, dove questo certificato e… -