Valle Caudina | bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio | nei guai tre società

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Guardia di Finanza – Gruppo di Benevento hanno dato esecuzione a tre ordinanze applicative di misure cautelari personali di cui una di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e una misura cautelare del divieto di esercitare imprese o di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per anni uno, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati dei reati di(documentale e dissipativa),e reati tributari. I militari hanno eseguito anche delle misure cautelari reali nei ...

Gli investigatori hanno individuato l'aggressore grazie anche all'analisi dei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza della, che ha permesso di trovare riscontri in merito al ...Le indagini hanno consentito di individuare l'aggressore grazie anche all'analisi dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza della, che ha permesso di trovare riscontri in merito ...I militari hanno eseguito anche delle misure cautelari reali nei confronti di tre società della Valle Caudina ed operanti, per la maggior parte, nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, ...Rotondi . Decreto di citazione a giudizio per un cittadino della Valle Caudina accusato di aver eseguito dei lavori di realizzazione di organismi edilizi in una zona di rispetto ambientale del Comune.