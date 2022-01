Una vita | anticipazioni 27 gennaio 2022 | Felipe aggredisce Genoveva

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'incontro tranon sarà affatto sereno. Al contrario, l'avvocato, come si evince dalla trama della puntata Unain onda oggi, 27, non appena la vedrà, la aggredirà verbalmente per strada davanti a tutti. Lei, poco dopo, inviterà le vicine a casa e chiederà a Rosina il permesso di farsi aiutare da Casilda a riordinare la casa. Intanto, Antoñito confesserà al padre e Carmen che Lolita gli ha chiesto di andarsene. Infine, Roberto acquista della dinamite per la rapina in banca. Una, trama oggi 27verbalmenteusciranno di prigione ed arriveranno ad Acacias nello stesso ...