“Striscia la notizia”: Enrico Lucci si “attacca” ai capelli di Giuseppe Conte (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da Pier Luigi Bersani a Mario Monti, da Giovanni Toti a Laura Boldrini: stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica:«Altrimenti noi che facciamo?». Il nuovo inviato si dimostra senza limiti: dopo il ballo con Antonio Razzi e l’incontro con Mariano Apicella, stavolta Enrico Lucci si è spinto oltre tirando i capelli di Giuseppe Conte. Il nuovo inviato del tg satirico approfitta della vicinanza con “Peppino” Conte per tirargli i capelli: «Dimostrami che sono veri e che non ti sei fatto il trapianto. Sono i suoi!». Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da Pier Luigi Bersani a Mario Monti, da Giovanni Toti a Laura Boldrini: stasera ala(Canale 5, ore 20.35)in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica:«Altrimenti noi che facciamo?». Il nuovo inviato si dimostra senza limiti: dopo il ballo con Antonio Razzi e l’incontro con Mariano Apicella, stavoltasi è spinto oltre tirando idi. Il nuovo inviato del tg satirico approfitta della vicinanza con “Peppino”per tirargli i: «Dimostrami che sono veri e che non ti sei fatto il trapianto. Sono i suoi!». Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ...

Advertising

PalermoToday : Denuncia il pizzo ma lo Stato se ne 'dimentica', la storia di Daniele Ventura su Striscia la notizia… - Simone24764301 : RT @Vince7914: Certo in Italia per le ingiustizie dobbiamo contare su Mario Giordano e striscia la notizia... Che paese di me..... Che è di… - riccardo_ric : @martinlampe6 @stebaraz @butacit Agevolo link, fondamentalmente a striscia si parlava male di Renzi ed il sito è in… - Kund3ra : @iam_camilla98 ma vedere striscia la notizia è proprio necessario? - MPC307 : RT @Vince7914: Certo in Italia per le ingiustizie dobbiamo contare su Mario Giordano e striscia la notizia... Che paese di me..... Che è di… -