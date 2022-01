"Spero sia vero: il colpo di genio di Matteo Salvini". Quirinale, l'ultima pista: bomba di Vittorio Sgarbi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quirinale, che sarà? Il mistero continua, dopo quattro voti che non hanno portato a nulla. In serata il vertice della Lega, fonti riferiscono di un possibile contatto tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Ma la quadra ancora non c'è. La partita si chiuderà domani, venerdì 28 gennaio? Oppure si andrà fino al weekend e chissà quanto ancora? Il borsino dei nomi, come ogni giorno, è scosso da fluttuazioni: ascese e crolli. Tra chi sembra crollare, per esempio, Pierferdinando Casini, su cui è piovuto il "niet" di Salvini. Poi c'è Mario Draghi, sempre sullo sfondo, e dato in risalita. Quindi Sabino Cassese, il giurista che nelle ultime ore ha concesso due battute sulla sua candidatura al Quirinale, che non ha affatto smentito. Il suo nome, per inciso, piace molto a Giorgia Meloni, e Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022), che sarà? Il mistero continua, dopo quattro voti che non hanno portato a nulla. In serata il vertice della Lega, fonti riferiscono di un possibile contatto traed Enrico Letta. Ma la quadra ancora non c'è. La partita si chiuderà domani, venerdì 28 gennaio? Oppure si andrà fino al weekend e chissà quanto ancora? Il borsino dei nomi, come ogni giorno, è scosso da fluttuazioni: ascese e crolli. Tra chi sembra crollare, per esempio, Pierferdinando Casini, su cui è piovuto il "niet" di. Poi c'è Mario Draghi, sempre sullo sfondo, e dato in risalita. Quindi Sabino Cassese, il giurista che nelle ultime ore ha concesso due battute sulla sua candidatura al, che non ha affatto smentito. Il suo nome, per inciso, piace molto a Giorgia Meloni, e...

