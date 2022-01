Scherma, Coppa del Mondo 2022: sciabolatrici impegnate a Plovdiv. Obiettivo confermare il buon inizio di stagione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna nuovamente la Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo le prove di Orleans e Tbilisi, il circuito mondiale si sposta in Bulgaria a Plovdiv. Un fine settimana di gare che comincerà già domani con la fase di qualificazione, poi sabato gli assalti del tabellone individuale e domenica la gara a squadre. A Tbilisi era arrivato il podio di Rossella Gregorio e la campana cerca conferme anche sulle pedane bulgare. Molto importante anche il rientro di Michela Battiston, che aveva saltato la scorsa tappa di Coppa del Mondo per la positività al Covid-19. Insieme a lei tornerà anche Martina Criscio, sicuramente due atlete che possono recitare un ruolo importante nella gara individuale di sabato. Continuano gli esperimenti da parte di Gigi Tarantino. Rivoluzionato nuovamente il quartetto della prova a ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna nuovamente ladeldi sciabola femminile. Dopo le prove di Orleans e Tbilisi, il circuito mondiale si sposta in Bulgaria a. Un fine settimana di gare che comincerà già domani con la fase di qualificazione, poi sabato gli assalti del tabellone individuale e domenica la gara a squadre. A Tbilisi era arrivato il podio di Rossella Gregorio e la campana cerca conferme anche sulle pedane bulgare. Molto importante anche il rientro di Michela Battiston, che aveva saltato la scorsa tappa didelper la positività al Covid-19. Insieme a lei tornerà anche Martina Criscio, sicuramente due atlete che possono recitare un ruolo importante nella gara individuale di sabato. Continuano gli esperimenti da parte di Gigi Tarantino. Rivoluzionato nuovamente il quartetto della prova a ...

