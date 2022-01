Sassuolo, Nicolas Schiappacasse arrestato per possesso di arma da fuoco (Di giovedì 27 gennaio 2022) Guai in vista per Nicolas Schiappacasse, l’attaccante 23enne di proprietà del Sassuolo e ora in prestito al Penarol nel suo Uruguay. Il giocatore infatti è stato arrestato per possesso di arma da fuoco, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Schiappacasse si stava recando ad assistere all’amichevole tra Penarol e Nacional, quando a Maldonado la Polizia ha fermato la macchina sulla quale il giocatore si trovava con altre tre persone, un ragazzo di 22 anni che era alla guida e due giovani donne. Una volta perquisito, Schiappacasse è stato trovato in possesso di una pistola calibro nove e per questo è stato arrestato, secondo quanto riportato da “El Pais”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Guai in vista per, l’attaccante 23enne di proprietà dele ora in prestito al Penarol nel suo Uruguay. Il giocatore infatti è statoperdida, secondo quanto riportato dalla stampa locale.si stava recando ad assistere all’amichevole tra Penarol e Nacional, quando a Maldonado la Polizia ha fermato la macchina sulla quale il giocatore si trovava con altre tre persone, un ragazzo di 22 anni che era alla guida e due giovani donne. Una volta perquisito,è stato trovato indi una pistola calibro nove e per questo è stato, secondo quanto riportato da “El Pais”. SportFace.

