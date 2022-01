(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La destra si è astenuta alla quarta votazione. Le indicazioni per noi erano quelle di votare scheda bianca. Ma dalle urne sono usciti 166per il presidente. Non è ildiuna?”. Lo scrive in un tweet il senatore Sandrodel Gruppo Misto.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Ruotolo, '166 voti per Mattarella, non è caso di fare riflessione?'... - OlindoGatti : Col ritiro di Berlusconi direi che le ipotesi sono due: o avanti con Draghi con Dustin Hoffman PdR, o governo Ruoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Ruotolo

Formiche.net

...l'ultimo miglio della corsa per il. Alcune sono scritte, altre no. Perché c'è anche uno 'spirito' della Costituzione che, senza le dovute accortezze, può essere violato, dice Marco,...I partiti non c'erano ma Sandrosì, e anche Nicola Fratoianni così come Stefano Fassina che ... come confidava Franco Colomba di Reggio Calabria, di 'andare alo mal che vada di ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La destra si è astenuta alla quarta votazione. Le indicazioni per noi erano quelle di votare scheda bianca. Ma dalle urne sono usciti 166 voti per il presidente Mattarella ...Evasione Avellino: Sappe chiede dimissioni Cartabia "fa solo accademia e convegni con garanti e professori" Durissimo attacco del SAPPE, il ...