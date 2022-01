Quirinale | Meloni apre a Belloni Pd | «Soluzione onorevole»

(Di giovedì 27 gennaio 2022) No di Salvini a Casini. Centrodestra si astiene maa nome istituzionale. “Bianca” per centrosinistra e M5S

Ma nel centrodestra si registrano i mal di pancia del partito della, che già ieri ha optato per un candidato di bandiera, votando Guido Crosetto., il centrodestra si astiene ma è ...A Giorgianon dispiace. L'ha perfino detto: 'Se c'è Cassese ci va bene'. Di fatto il nome di Cassese è entrato tra le opzioni. La sinistra? 'Magari. Tanto di cappello'. Lo dice un ..."La notizia dell'incontro con Salvini? Se lo dice il Foglio che è un giornale serio diventa vera", dice il giudice emerito della Corte costituzionale, ex deputato Pd che non dispiace neppure a FdI e a ...Gelo da Lega e lombardiani sul mandato bis, mentre sulla linea di Micciché (contrario al mandato bis del governatore) Forza Italia è divisa ...