Quirinale: da Letta a Salvini, tutti alla ricerca di un candidato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche nella terza giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica nulla di fatto. Dalla quarta votazione basta la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, per salire al Quirinale. La convocazione è per le 11. Letta: «Da centrodestra arrivati tutti no, a Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi». Salvini: «Faremo altri nomi di alto profilo». Smentito dalla Lega l'incontro con Sabino Cassese

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - repubblica : Quirinale, Letta: 'Chiudiamoci in una stanza, pane e acqua e buttiamo la chiave: il Paese non può aspettare' - HuffPostItalia : Letta durissimo con gli alleati: 'Votare Casellati al Quirinale farebbe saltare tutto' - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Letta:“Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato,insieme all’opposizione,contro i propri alleati di gove… - mapkomarco521 : RT @fdragoni: 'Il CDX ha detto NO a DRAGHI MATTARELLA CASINI mentre noi assieme a Renzi abbiamo impedito al CDX la prova di forza su CASELL… -