Quirinale, al vertice di centrodestra la terna di Salvini: Frattini, Massolo, Cassese. Irritazione Pd: «No a proposte da una sola parte» – La diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fumata nera anche nel quarto giorno di votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche, che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l'indicazione di voto dei partiti è stata quella di lasciare scheda bianca. La coalizione di centrodestra ha deciso di astenersi dal voto. I risultati della quarta votazione: a Sergio Mattarella sono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441. Domani alle 11 è prevista la quinta votazione. 23.15 – Fonti Nazareno: «Inaccettabili proposte da una ...

