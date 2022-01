Quirinale 2022, Draghi più citato sui social. Promossi Letta e Conte (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi resta la personalità più citata nelle discussioni sui social network. Subito dopo il premier, Pierferdinando Casini e Sergio Mattarella. E’ quanto emerge dal terzo report realizzato in esclusiva per l’AdnKronos tramite Human, la piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale. Il nome dell’attuale Presidente del Consiglio mantiene il primato delle citazioni con il 37,38%, Casini raggiunge il 23,03% mentre l’attuale inquilino del Colle il 15,03%. A seguire Maria Elisabetta Casellati, Sabino Cassese – che entra (con il 5,3%) per la prima volta nella top ten dei più menzionati. Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera, Elisabetta Belloni – anche lei per la prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Marioresta la personalità più citata nelle discussioni suinetwork. Subito dopo il premier, Pierferdinando Casini e Sergio Mattarella. E’ quanto emerge dal terzo report realizzato in esclusiva per l’AdnKronos tramite Human, la piattaforma di web elistening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale. Il nome dell’attuale Presidente del Consiglio mantiene il primato delle citazioni con il 37,38%, Casini raggiunge il 23,03% mentre l’attuale inquilino del Colle il 15,03%. A seguire Maria Elisabetta Casellati, Sabino Cassese – che entra (con il 5,3%) per la prima volta nella top ten dei più menzionati. Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera, Elisabetta Belloni – anche lei per la prima ...

