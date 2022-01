Muore per l’aborto negato dopo la morte del feto: in Polonia scoppiano le proteste contro la legge (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un anno dopo l’entrata in vigore della restrittiva legge contro l’aborto in Polonia, un’altra donna rimane vittima del diritto negato. Una 37enne è morta, secondo quanto sostenuto dalla famiglia, per il rifiuto dei medici di operarla dopo la morte di uno dei feti gemelli di cui era incinta durante il primo trimestre della gravidanza. La procedura è stata rimandata fino alla morte anche del secondo feto una settimana dopo, mentre la donna è deceduta a un mese dal ricovero. In Polonia esplodono le proteste dopo questo caso, con attiviste per i diritti delle donne che accusano la controversa legge di uccidere. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un annol’entrata in vigore della restrittivain, un’altra donna rimane vittima del diritto. Una 37enne è morta, secondo quanto sostenuto dalla famiglia, per il rifiuto dei medici di operarlaladi uno dei feti gemelli di cui era incinta durante il primo trimestre della gravidanza. La procedura è stata rimandata fino allaanche del secondouna settimana, mentre la donna è deceduta a un mese dal ricovero. Inesplodono lequesto caso, con attiviste per i diritti delle donne che accusano laversadi uccidere. ...

